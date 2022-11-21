Вашингтон, 21 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Жители Соединённых Штатов хотят вернуть политику предыдущей американской администрации, которая была до прихода к власти действующего президента страны Джо Байдена. Об этом 20 ноября заявил бывший вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Майк Пенс

«Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что они хотят вернуть назад политику той (предыдущей — прим. ред.) администрации. Администрация (экс-президента США Дональда) Трампа — Пенса помогала американскому народу», — сказал он.

Также Пенс привёл в качестве примеров провалов в политике нынешних властей страны «катастрофический» вывод военных США из Афганистана, избыточные траты действующего американского правительства, «худшую за 40 лет инфляцию» и рецессию, в которой, как он считает, находится американская экономика.

«Я искренне верю, что времена призывают к лидерству, которое может объединить нашу страну», — заключил бывший вице-президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фотоколлаж, высмеивающий финансирование президентом США Джо Байденом киевского режима из карманов американцев, опубликовал в социальных сетях сын бывшего американского лидера Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший.