Вашингтон, 15 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Лидера лучше, чем экс-президент Дональд Трамп, достойны американцы. Об этом бывший вице-президент Майкл Пенс заявил в интервью телекомпании ABC.

Whitehouse.gov Майкл Пенс

Ведущий спросил Пенса, следует ли Трампу, по его мнению, снова возглавить администрацию США. Пенс, который занимал при Трампе пост вице-президента, ответил, что это зависит от американского народа.

«Но я считаю, что в будущем у нас будет лучший выбор. Люди [в США] хотят видеть таких национальных лидеров, которые проявляют сострадание и щедрость духа. И я полагаю, что эти дни впереди», — сказал бывший вице-президент.

Политик добавил, что думает над возможным участием в президентских выборах в 2024 году.

Ожидается, что 15 ноября Трамп объявит о планах участвовать в предстоящих выборах.

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