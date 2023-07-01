Бухарест, 1 июля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Часть сотрудников посольства России в Румынии 1 июля вылетели из Бухареста в связи с требованием румынских властей сократить его штат. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные российского дипведомства.

По данным журналистов, Румынию покинули 40 сотрудников посольства и примерно столько же членов их семей. Для этого самолёт Ил-96 авиакомпании «Россия» совершил специальный рейс, так как авиасообщение по маршруту Бухарест-Москва отменили из-за санкций.

Часть российских дипломатов покинула страну ранее. В общей сложности Румынию из-за требований сократить штат российского посольства покинули порядка 140 российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, Румыния в июне 2023 года потребовала сократить штат посольства РФ на 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников персонала. Бухарест решил уравнять численность сотрудников дипведомства с численностью персонала дипмиссии Румынии в Москве. Всего в российском посольстве остаются работать 11 дипломатов и 29 сотрудников техперсонала. В МИД РФ заявили, что соответствующим образом ответят на решение румынских властей.