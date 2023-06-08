Бухарест, 8 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. МИД Румынии потребовал, чтобы более 50 сотрудников российского посольства покинули страну в течение 30 дней. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 июня на сайте иностранного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

Посла России Валерия Кузьмина, отмечено в заявлении, по просьбе румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску проинформировали о решении сократить дипломатический и технико-административный персонал представительства РФ. Численность сотрудников посольства решено уравнять с численностью персонала дипмиссии Румынии в России.

Это означает, что Россия должна сократить 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала, после чего в посольстве останется 11 дипломатов и 29 сотрудников. Право выбора сокращаемых сотрудников оставлено за Россией.

Москва соответствующим образом ответит на решение румынских властей о высылке российских дипломатов, заявили журналистам в МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года власти Румынии приняли ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десять дипломатов посольства России в Бухаресте. МИД России в ответ на это выслал такое же количество румынских дипломатов.