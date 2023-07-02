Шанхай, Украина, 2 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике за его заявления о том, что переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта возможны только после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году. Читатели китайского издания «Гуаньча» считают, что желания украинского лидера бессмысленны и обречены на провал.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это крысиные бега», ― указал один из пользователей.

Другой комментатор напомнил, что изначально Крым принадлежал России, а Украине полуостров подарил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.

«Что толку каждый день отчаянно пропагандировать то, что не можешь получить?«― задался вопросом ещё один читатель.

Также пользователи считают, что подобное заявление Зеленский мог сделать потому, что поступил очередной приказ от США.

«Этот человек ― главная беда Украины», ― констатировал участник дискуссии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие в настоящее время границы он назвал «не нашими».

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал инициативу украинского лидера отличной. Он считает, что возвращение Украины к границам 1991 года может означать возвращение к единому с Россией государству.

Рогов напомнил, что 11 из 12 месяцев 1991 года Украина находилась в составе СССР, и потому при условии сохранения таких границ, по его словам, можно обсуждать мирное урегулирование. По его словам, в этом он с Зеленским согласен, что давно пора выходить на эти границы.

В то же время глава движения считает, что Зеленскому на самом деле не нужно никакого мирного урегулирования украинского конфликта, потому что в таком случае он обречён и его сразу снесут.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Он подчёркивал, что ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.