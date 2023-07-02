Мелитополь, 2 июля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Возвращение Украины к границам 1991 года, о котором ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский как об одном из условий начала мирных переговоров, может означать возвращение к единому с Россией государству. Об этом 2 июля заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов,

Известия/Тарас Петренко

«Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что 11 из 12 месяцев 1991 года Россия находилась в составе СССР, и потому при условии сохранения таких границ, по его словам, можно обсуждать мирное урегулирование.

В то же время глава движения считает, что Зеленскому на самом деле не нужно никакого мирного урегулирования украинского конфликта.

«Зеленский обречён, потому что при любом мире, который наступает, его сразу сносят. Люди сразу спросят, почему они так плохо живут, почему чиновники так много воруют. Объяснять все преступления войной уже не получится. Поэтому он будет делать всё для того, чтобы была война», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин сейчас отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Также он назвал «не нашими» границами существующую в настоящее время ситуацию.

До этого Путин неоднократно говорил, что России никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Он подчёркивал, что ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.