Париж, 2 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Охватившие Францию массовые беспорядки постепенно выходят на новый уровень, и в Париже владельцы магазинов пытаются защитить свое имущество, заколачивая витрины и входы в здания, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Для охраны общественного порядка в городе привлекли отряды сил специального назначения полиции, бойцы которой дежурят в полной экипировке. Отмечается, что попытке разграбления подвергся любимый ресторан бывшего президента Франции Николя Саркози.

В него пытался попасть один из митингующих, которого остановил спецназ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантере полиция о становила для проверки автомобиль, которым управлял 17-летний подросток арабского происхождения. Водитель отказался выполнять требования полицейский и возобновил движение.

Из-за этого по нему открыли огонь. Подросток скончался на месте. В полиции заявили, что нарушитель при попытке задержания наехал на их сотрудника. Вместе с тем полицейского арестовали. Он принёс извинения семье погибшего.

После инцидента в Нантере вспыхнули беспорядки, которые сначала перекинулись на другие пригороды Парижа, а затем и на всю Францию. На севере страны ввели комендантский час. В ночь на 1 июля во Франции задержали 1311 человек.