Франция, 2 июля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Жена и ребёнок мэра французского города Л’Ай-ле-Роз (пригород Парижа) Венсана Жанбрюна пострадали в результате нападения участников беспорядков на их дом ночью 2 июля. Об этом глава города написал в Twitter.

Global Look Press/Keystone Press Agency/ L. Urman

«Моя семья стала жертвой покушения», — сообщил Жанбрюн.

По словам Жанбрюна, нападение участники погромов совершили, когда его не было дома: глава города в ночь на 2 июля находился в мэрии. В это время неизвестные пытались машиной протаранить дом. Кроме того, они подожгли здание.

Массовые беспорядки во Франции, поводом к которым стало убийство сотрудником полиции 17-летнего подростка арабского происхождения в парижском пригороде Нантере, начались 28 июня. Сотрудник полиции застрелил юношу, который, по версии правоохранителей, пытался 27 июня задавить его машиной.

Протесты, сопровождающиеся погромами магазинов и учреждений, включая больницы и школы, происходят во многих городах, в том числе в Лионе, Марселе и Париже.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 2 июля во Франции арестовали 486 человек — в основном за ношение оружия. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, несмотря на продолжающиеся беспорядки, ночь на 2 июля прошла спокойнее предыдущих.

В предыдущую ночь во Франции задержали 1311 человек, из них в Париже — порядка четырёхсот. Это произошло в день похорон погибшего подростка, которые прошли в Нантере.