Париж, 2 июля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Количество арестованных во время массовых протестов во Франции превысило 450 человек. Об этом 2 июля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

По состоянию на 03:30 (04:30 мск) 2 июля министерство внутренних дел сообщило о 486 случаях арестов по всей стране. Из них большинство было арестовано за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

При этом уточняется, что серьёзных происшествий в прошедшую ночь протестов не выявлено. Глава французского МВД Жеральд Дарманен указал, что ночь прошла значительно спокойнее предыдущих благодаря решительным действиям полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по предварительным данным МВД Франции, в стране было арестовано 322 участника массовых беспорядков, из них 126 арестованы в Париже и его пригородах.

За предыдущую ночь в ходе беспорядков во Франции задержали 1311 человек, из них более 400 человек арестовали в Париже, более 80 — в Марселе. Кроме того, за одну ночь в стране произошло две с половиной тысячи пожаров, а также были ограблены оружейные, ювелирный и другие магазины.

Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Как утверждают силовики, юноша отказался выполнять их требования. Полицейского арестовали, и он принёс извинения семье погибшего. 1 июля в Нантере прошли похороны подростка.

Однако протесты продолжаются, при этом в них принимает участие в основном молодёжь. Для борьбы с последствиями протестных акций привлекли 45 тысяч полицейских.