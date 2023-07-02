Мелитополь, 2 июля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Украинские военные начали подготовку ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Атака может начаться в ближайшие дни. Об этом 2 июля заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Политик отметил, что сейчас ВСУ пытаются запутать российскую разведку, проводя на всей линии фронта на запорожском направлении маневрирование и переброску войск, чтобы скрыть местонахождение главных сил.

Рогов добавил, что украинские войска могут начать главный удар для прорыва на любом из участков фронта: от васильевского направления до Времевского выступа.

«За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление ведётся медленнее, чем это ожидалось. Он уточнил, что его такая ситуация не удивляет, так как речь идёт о реальных, а не о моделируемых боевых действиях.

До этого американская газета Wall Street Journal написала, что украинская армия в ходе попыток контрнаступления не смогла даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям. По данным издания, ВСУ из-за больших потерь остановились примерно на расстоянии полутора десятков километров от противотанковых окопов и других заграждений.

Позднее главком украинской армии Валерий Залужный заявил, что его раздражают заявления о более медленном, чем ожидали на Западе, контрнаступлении ВСУ. Также он вновь попросил у западной стороны оружия для продолжения боевых действий.