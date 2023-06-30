Вашингтон, 30 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. ВСУ при попытке провести масштабное контрнаступление не смогли даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям. Об этом говориться в статье, опубликованной 30 июня американской газетой Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, украинские войска остановились примерно на расстоянии полутора десятков километров от противотанковых окопов и других заграждений. Большие потери вынудили командование ВСУ пересмотреть тактику.

«Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления», — отметили в издании.

Ранее в западных СМИ неоднократно указывали на то, что начатое почти месяц назад наступление ВСУ провалилось, несмотря на заявления Киева об успехах. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор указал на то, что территории, про захват которых сообщили на Украине, находились в серой зоне. По его оценке, ВСУ остановились на расстоянии 15-25 км от российской линии обороны.

Также и в России, и за рубежом сообщали о больших потерях ВСУ, которые сильно выросли в ходе попыток провести контрнаступление в течение июня,. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ в живой силе с 4 по 21 июня составили 13 тыс. человек. А Дуглас Макгрегор 27 июня сообщил, ссылаясь на свои источники, что ВСУ в ходе попыток контрнаступления потеряли 15 тыс. военнослужащих убитыми и примерно столько же ранеными.

О проблемах украинской армии заявили и на Западе. Так, американская газета Politico обратила внимание на огромные потери ВСУ. Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечала The New York Times в публикации от 26 июня.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что одной из основных причин провала украинского контрнаступления и больших потерь стала недооценка морального состояния российских бойцов. В Киеве всех убеждали, что они побегут, а этого не произошло. Также украинская сторона, по мнению эксперта, недооценила минирование линии фронта.