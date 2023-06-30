Киев, 30 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 июня, что его «бесят» заявления о более медленном, чем ожидали лидеры западных стран, продвижении контрнаступления армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Это меня бесит. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки», — сказал военный в интервью The Washington Post.

По словам Залужного, для более быстрого наступления ВСУ нужны дополнительные поставки вооружений. Ожидания «наблюдателей» главком назвал «их проблемой».

О медлительности ВСУ ранее сообщало издание New York Times. В ходе проведённого опроса оказалось, что СМИ Украины показывают более оптимистичную картину, чем есть на самом деле. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью также признал, что наступление ВСУ идёт медленнее, чем хотелось бы.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В боях Киев задействовал полученную от Запада военную технику, в том числе танки Leopard. Вскоре Зеленский признал, что украинские войска сталкиваются с жёстким сопротивлением. Зеленский заявил, что контрнаступление должно стать решающим.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ превышают потери российской армии в 10 раз. В отношении техники потери составили 186 танков и 418 бронемашин. 27 июня он сообщил, что на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.