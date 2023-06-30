Вашингтон, 30 июня, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Такое заявление сделал 30 июня глава комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», — отметил Милли и добавил, что такая ситуация его совсем не удивляет, так как «война на бумаге» и в реальности — это разные вещи.

Милли указал, что процесс продвижения украинских войск будет очень долгим и «очень кровавым», но отвечая на вопрос о том, что будет составлять победу Украины, не стал корректировать цели, заявленные странами Запада.

«Положение, которое будет являться победой, — это свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе», — пояснил Милли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе попыток наступления украинская армия «была шокирована» масштабом подготовки Вооружённых сил России к их действиям. Как отметил сержант ВСУ Георгий Волков, российская армия подготовила на линии фронта большую систему обороны, состоящую как минимум из трёх оборонительных рубежей, представляющие собой вырытые тракторами и укрепленные бетоном окопы.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска в течение последних суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях, потеряв в атаках до 380 человек, а также военную технику.