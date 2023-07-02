Париж, 2 июля, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Более 300 участников массовых беспорядков арестовали сотрудники полиции в разных городах Франции. Об этом 2 июля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на предварительные данные МВД страны.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

Уточняется, что всего по состоянию на 01:30 (00:30 мск) 2 июля было арестовано 322 человека, из них 126 человек арестованы в Париже и его пригородах, в Марселе арестовано 56 человек, в Лионе число арестованных составило 21 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тюремное заключение и крупный штраф грозят родителям, дети которых в возрасте 13 и 14 лет участвуют ночью в беспорядках во Франции. Такое заявление сделал французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Дюпон-Моретти отметил, что образумить детей могут только их родители, а не государство, которое не обязано воспитывать несовершеннолетних.

Кроме того, в качестве борьбы с массовыми беспорядками глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель предложил временно отключить социальные сети в стране.

Волна беспорядков охватила Францию после гибели подростка арабского происхождения в парижском пригороде Нантере. 17-летний юноша ехал на автомобиле без прав и был остановлен полицейскими. Один из стражей порядка открыл огонь и застрелил водителя. В полиции утверждают, что юноша отказался выполнять их требования и наехал на сотрудника полиции.

Демонстранты неизвестным путём смогли заполучить большое количество оружия для применения его на улицах. В связи с беспорядками власти Франции решили задействовать бронетехнику жандармерии.