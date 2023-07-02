Париж, 2 июля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в субботу, 1 июля, в интервью радиостанции France Info предложил временно отключить социальные сети в стране до завершения массовых беспорядков.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Нам необходимо будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей и тому подобного?» — сказал лидер компартии.

Фабьен Руссель подчеркнул, что выступает за отключение социальных сетей вместе введения чрезвычайного положения в отношении населения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 июля сотрудники полиции задержали в Париже около 80 участников массовых беспорядков. Ещё 55 человек были задержаны в Марселе, 32 — в Ницце.

Незадолго до этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о привлечении 45 тысяч сотрудников полиции, жандармерии, а также силовиков из спецподразделений GIGN и BRI для обеспечения дополнительной безопасности.