Во Франции предложили отключить соцсети на время беспорядков
Париж, 2 июля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в субботу, 1 июля, в интервью радиостанции France Info предложил временно отключить социальные сети в стране до завершения массовых беспорядков.
«Нам необходимо будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей и тому подобного?» — сказал лидер компартии.
Фабьен Руссель подчеркнул, что выступает за отключение социальных сетей вместе введения чрезвычайного положения в отношении населения.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 июля сотрудники полиции задержали в Париже около 80 участников массовых беспорядков. Ещё 55 человек были задержаны в Марселе, 32 — в Ницце.
Незадолго до этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о привлечении 45 тысяч сотрудников полиции, жандармерии, а также силовиков из спецподразделений GIGN и BRI для обеспечения дополнительной безопасности.