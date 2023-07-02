Париж, 2 июля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Тюремное заключение и крупный штраф грозят родителям, дети которых в возрасте 13 и 14 лет участвуют ночью в беспорядках во Франции, заявил французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти на пресс-конференции.

diegoattorney За решеткой

Он уточнил, что таких граждан будут отравлять в тюрьму на 2 года и заставлять выплатить штраф в размере 30 тысяч евро. Глава ведомства призвал прокуроров напоминать родителям об этой ответственности.

Дюпон-Моретти отметил, что образумить детей могут только их родители, а не государство, которое не обязано воспитывать несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, волна беспорядков охватила Францию после гибели подростка арабского происхождения в парижском пригороде Нантере. 17-летний юноша ехал на автомобиле без прав и был остановлен полицейскими.

При этом подросток отказался выходить из машины и продолжил движение. Один из стражей порядка открыл огонь и застрелил водителя. В полиции утверждают, что нарушитель наехал на их сотрудника.

Начавшиеся в Нантере протесты распространились по всей стране и переросли в беспорядки. После их участники прибегли к вандализму и грабежам. Так они ограбили оружейный магазин в Марселе.

Даже без грабежей демонстранты каким-то образом смогли заполучить большое количество оружия для применения его на улицах. В связи с беспорядками власти Франции решили задействовать бронетехнику жандармении. На севере страны ввели комендантский час для несовершеннолетних.