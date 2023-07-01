Париж, 1 июля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявил, что в стране в связи с массовыми беспорядками будет развёрнута бронетехника жандармении. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил телеканал BFM.

U.S. Marine Corps Французская жандармерия

«Борн по предложению главы МВД Жеральда Дарманена объявила о развёртывании бронетехники жандармении», — сообщил источник, уточнив, что речь идёт приблизительно о 18 бронемашинах.

Как передает Parisien, до этого использовалась техника элитного подразделения национальной полиции Франции RAID.

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что в стране для борьбы с массовыми беспорядками задействовали более 45 тысяч сотрудников полиции. Также задействованы силовики из спецподразделений GIGN и BRI.

Как передавало ИА Регнум, многочисленные протесты во Франции начались 28 июня после того, как в ночь на среду сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка, который отказался подчиниться полицейским и попытался покинуть место проверки на транспортном средстве.

На момент 30 июня правоохранительные органы Франции задержали по всей стране 421 человека в ходе массовых беспорядков. Как сообщает издание Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет.