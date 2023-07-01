Вашингтон, 1 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, владелец соцети Twitter Илон Маск удивился огромному количеству оружия у протестующих во Франции. Он написал об этом 1 июля в Twitter.

Zuma\TASS Илон Маск

«Где они берут всё оружие?», — задался вопросам Маск.

Он уточнил, что владение оружием в Европе сильно ограничено. Бизнесмен предположил, что большую часть использованного в ходе беспорядков оружия могли украсть или ввезти в страну незаконным путём.

Как сообщало ИА Регнум, беспорядки в пригородах Парижа начались в конце июня после того, как полицейские застрелили отказавшегося остановится по их требованию 17-летнего автомобилиста.

Массовые беспорядки переросли в акты вандализма и грабежи на улицах Марселя во Франции. Участники беспорядков били витрины и грабили магазины. Кроме того, в полиции сообщили об ограблении оружейного магазина, в руки протестующих попало как минимум семь ружей.

В Лионе в ходе протестов произошла стрельба из автоматического огнестрельного оружия. После этого в город направили отряды полицейского спецназа.

От действий протестующих во Франции пострадали несколько местных журналистов. Они подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа в ночь на 30 июня.

Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что всего 30 июня задержали более 270 участников массовых беспорядков.