Москва, 13 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Минобрнауки России поручено провести научные исследования об истории зарождения, развития и последствий колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин утвердил 11 декабря перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября 2022 года.

Согласно поручению президента, Минобрнауки России необходимо до 1 февраля 2023 года подготовить материалы ко второму саммиту Россия — Африка, а также обеспечить включение в планы научных работ, научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, включая научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах.

Выполнение поручения предлагается вести вместе с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и Ассоциацией «Российское историческое общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского.

Читайте также: Путин наградил губернатора Артамонова орденом Александра Невского