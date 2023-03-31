Москва, 31 марта, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Неравновесная модель развития, которая столетиями обеспечивала колонизаторам опережающий рост, необратимо уходит в прошлое. Об этом говорится в тексте новой Концепции внешней политики России, опубликованном 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

В документе говорится об эпохе революционных перемен, которую переживает человечество, о формировании более справедливого многополярного мира.

«Необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счёт присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии», — указано в документе.

Суверенитет незападных мировых держав и региональных стран-лидеров укрепляется, их конкурентные возможности растут, продолжается демократизация международных отношений, отмечают авторы концепции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил об утверждении обновлённой концепции внешней политики и отметил, что документ получился взвешенным. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в новой концепции говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики, о кризисе глобализации, до недавнего времени проводившейся по правилам США.