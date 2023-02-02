Москва, 2 февраля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Говоря об идеологии «исключительности» американцев, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это колониальными традициями, которые основаны на идее всех подчинить и жить за счет других. Об этом 2 февраля он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Лавров отметил, что все сейчас внимательно наблюдают за тем, в каких формах эта исключительность реализуется.

«Она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что действия Вашингтона продолжают колониальные традиции жить за счет других.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти западных стран надеются на стратегическое поражение России, чтобы она на протяжении десятилетий не могла оправиться. Он также отметил, что временной фактор в конфликте с Украиной не является главным. Глава внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что утверждения о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью.

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