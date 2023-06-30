Москва, 30 июня, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Все плюсы, которые премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется получить, разместив на территории его страны атомное оружие, будут нивелированы теми рисками, с которыми сопряжено это решение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 июня заявил военный обозреватель, эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Матеуш Моравецкий

По его словам, польские власти уже давно муссируют эту тему. Ещё до начала специальной военной операции в Польше активно действовали силы, которые поддерживали размещение на её территории ядерного оружия. Им противодействовали другие силы, понимавшие, что любая страна, которая размещает на своей территории атомное оружие, становится мишенью.

«И те бонусы, которые Польша рассчитывает получить в результате того, что на её территории появятся ядерные ракеты, нивелируются рисками», — подчеркнул Костикин.

Кроме того, он отметил, что польские власти понимают, что им надо как-то отреагировать в информационном поле на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Однако вне зависимости от того, появятся ли натовские ядерные ракеты в Польше или нет, баланс сил в регионе, по мнению военного эксперта, сильно не изменится.

«Там и так горячая ситуация. Но градус её напряженности, конечно, вырастет», — сказал он.

Он также не исключает, что власти США пойдут навстречу своим польским партнёрам по НАТО и разместят там ядерное оружие. Тем более что у них есть для этого формальный повод. Вполне возможно, что соответствующее решение будет принято уже на вильнюсском саммите НАТО.

«У США сейчас сложная ситуация — их украинские протеже пока не показывают серьёзного прорыва в контрнаступлении. Так что Вашингтон может разыграть эту карту. Тем более что он уже вышел изо всех договоров по ядерному сдерживанию», — подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе признался, что его страна хотела бы принять участие в программе Nuclear Sharing и разместить на своей территории ракеты с ядерным зарядом.

Комментируя эту ситуацию, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что хотя власти Польши и пеняют на появление российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, корреляции между этим событием и словами Моравецкого на самом деле нет. Варшава не первый день претендует на роль главного проводника американских интересов в Европе, стремясь оттеснить на второй план Германию и Францию.

Между тем, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, большая часть ядерного оружия на сегодняшний день уже прибыла в Белоруссию. Охранять его будут российские и белорусские военные. О размещении ядерного оружия в Белоруссии президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оговорились в марте 2023 года. Российский лидер почеркнул, что Москве не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. Кроме того, он напомнил, что США разместили своё ЯО во многих странах Европы, а НАТО продолжает продвигаться к границам России, в связи с чем российской стороне необходимо предпринимать шаги по своей защите.