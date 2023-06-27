Минск, 27 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Большая часть ядерного оружия на сегодняшний день уже прибыла в Белоруссию, и её не будут охранять бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом 27 июня рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения погон высшему офицерскому составу республики.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерное оружие

Как указал белорусский лидер, в Польше и ряде других стран считают, что принимавшие участие в недавней попытке вооружённого мятежа в России бойцы ЧВК «Вагнер» будут заниматься охраной прибывшего в республику ядерного оружия.

«Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить сколько), большая часть, завезена в Беларусь», — сказал он.

Лукашенко удивился тому, что на Западе не смогли этого отследить, и добавил, что охранять привезённое в республику ядерное оружие будут российские и белорусские военные.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин заявил о размещении Москвой по запросу Минска тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Глава государства указал, что США на протяжении десятков лет размещают своё ядерное оружие в других странах.

Позднее Лукашенко заявил о готовности незамедлительно применить ядерное оружие при агрессии в отношении республики. По мнению белорусского лидера, никто не захочет конфликтовать со страной, обладающей ядерным оружием.