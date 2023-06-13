Минск, 13 июня, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июня заявил, что в случае агрессии в отношении республики у него не возникнет никаких сомнений по применению ядерного оружия. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Минскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — процитировала белорусского лидера БелТА.

Лукашенко также прокомментировал тему размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО). По его словам, это необходимо также в рамках превентивной защиты страны от внешних угроз.

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко выразил уверенность в том, что из-за наличия ядерного оружия никому не захочется конфликтовать с Белоруссией, и подчеркнул, что хотел бы избежать возможных ситуаций, когда пришлось бы его применять.

Ранее ИА Регнум сообщало о подписании министром обороны России Сергеем Шойгу и его белорусским коллегой Виктором Хрениным документов по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Подчёркивалось, что это «действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран». Помощник главы минобороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что факт размещения ТЯО станет «отрезвляющим душем» для политиков на Западе. Шойгу подчеркнул, что Москва не передаёт оружие республике, а оставляет контроль за собой.