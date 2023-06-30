Москва, 30 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы продлил 30 июня арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Станислав Красильников/ ТАСС Режиссер Евгения Беркович

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и 6 суток, до 10 сентября», — говорится в решении суда.

В начале слушания сторона защиты задержанных указала, что «деструктологическая» экспертиза, которой руководствуется обвинение, не должна рассматриваться. В Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте России на запрос адвоката ответили, что не проводят подобные экспертизы и что «деструктология» не является наукой или областью техники, искусства или ремесла, которые официально могут быть основанием для обвинений. Продление срока ареста обосновали необходимостью допросить участников спектакля и провести следственные действия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, причиной задержания Беркович и Петрийчук стала публикация в соцсетях читки пьесы «Финист Ясный Сокол», режиссёром и сценаристом которой они соответственно выступили. По оценке экспертизы, в сцене содержались признаки оправдания терроризма и идеологии запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Адвокат Беркович Ксения Карпинская указала, что экспертизу провели лица, не обладающие необходимой квалификацией для подобных исследований. Она отметила, что спектакль «Финист Ясный сокол» поставили на деньги Министерства культуры, и он удостоился премии «Золотая маска» в нескольких номинациях. Беркович свою вину не признала. Адвокат Петрийчук позднее обжаловал её арест. В апелляции он отметил, что следствие не представило доказательств того, что его подзащитная может скрыться от следствия или препятствовать ходу расследования. Правозащитник также подчеркнул, что сценарий высоко оценили структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.