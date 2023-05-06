Москва, 6 мая, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Адвокат драматурга Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин обжаловал арест своей подзащитной по делу об оправдании терроризма. Об этом он сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Подана апелляционная жалоба на постановление суда о заключении Петрийчук под стражу, в жалобе прошу избранную меру пресечения отменить», — сказал юрист в беседе с ТАСС.

В апелляционной жалобе отмечается, что следствие не представило доказательства о том, что Петрийчук собиралась или имеет возможность скрываться от следствия, препятствовать ходу расследования дела, уничтожать доказательства или оказывать давление на свидетелей. Защита драматурга также указала на то, что заграничный паспорт обвиняемой передали правоохранительным органам, что исключает вариант выезда из России.

Адвокат также подчеркнул в жалобе, что сценарий пьесы получал неоднократные награды и был высоко оценен структурами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая сотрудники Следственного комитета России задержали по делу об оправдании терроризма Светлану Петрийчук и театрального режиссера Евгению Беркович. Против них возбудили уголовное дело из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

В пьесе повествуется о судьбе женщин, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Правоохранительные органы предъявили обвинения Петрийчук и Беркович по статье 205.2 УК России («Оправдание терроризма») за героизацию боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По решению суда задержанных поместили под арест.