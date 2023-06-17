Москва, 17 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 июня сообщил журналистам, что весь внушительное количество стран приедет на саммит Россия-Африка, которой состоится в Санкт-Петербурге в июле.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сейчас могу сказать что те, кто подтвердил участие — весьма внушительный список», — сказал Песков.

Он отметил, что пока преждевременно говорить о точном числе стран.

Также Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой может начаться в ближайшие пару часов.

Саммит Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 26–29 июля.

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