Москва, 21 июня, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение дат проведения саммита «Россия — Африка» связано с уточнением программы данного мероприятия. Об этом он сообщил журналистам 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

20 июня на сайте саммита была опубликована информация о том, что он пройдет 27–28 июля. Ранее планировалось провести саммит и экономический форум «Россия — Африка» с 26 по 29 июля. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, с чем это связано.

«Это просто нюансировка программы саммита», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня на встрече с лидерами африканских стран президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к предстоящему саммиту «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге идёт полным ходом. Российский лидер подчеркнул, что данный саммит станет знаковым событием. Он также отметил, что отношения РФ со странами Африки активно развиваются.

Стороны договорились проводить саммит «Россия — Африка» раз в три года. В период между саммитами проходят политические консультации министров иностранных дел России и африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Африканского союза.