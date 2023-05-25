Москва, 25 мая, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге, определит новые задачи по расширению сотрудничества Российской Федерации с африканскими партнёрами. Соответствующая телеграмма опубликована 25 мая на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

Российский лидер направил поздравление главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки. Он отметил, что этот праздник стал символом победы народов африканского континента над колониализмом, их стремления к миру, свободе и процветанию.

Владимир Путин также отметил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки. И проведение в 2019 году первого саммита Россия — Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях, говорится в сообщении.

«Уверен, что второй саммит Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнёрами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», — приводит пресс-служба текст телеграммы.

Глава государства добавил, что будет рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

«Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам — мира и благополучия», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Россия готова к взаимодействию со всеми странами в противостоянии общим вызовам человечеству.

Он добавил, что Россия высоко ценит партнёров в разных регионах и на разных континентах и будет укреплять связи со странами Африки, Азии и Латинской Америки.

23 мая на церемонии вручения госнаград в Кремле Путин заявил, что Россия переживает нелёгкие времена, но никогда лёгких и не было — наступил момент мощной консолидации общества и обострения национального чувства. Он подчеркнул, что сейчас важный момент для воспитания молодых людей, которые обеспечат будущее России.