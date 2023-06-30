Париж, 30 июня, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции задержали по всей стране 421 человека в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших после гибели 17-летнего подростка, застреленного полицейским. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на источники во французском министерстве внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Ранее сообщалось о задержании 255 человек.

Большинству задержанных от 14 до 18 лет. Журналисты отмечают, что в настоящее время на большей части Франции преобладает «неустойчивое спокойствие». Вместе с тем в пригороде Парижа Нантере, где погиб подросток, наблюдаются эпизодические стычки.

В ночь на 28 июня полицейские остановили для проверки Merсedes, в котором находился юноша 17 лет. При этом подросток отказался выполнить требования стражей порядка, продолжив движение на автомобиле. Полицейский открыл огонь и застрелил юношу.

На следующий день в Нантере и других местах Франции начались беспорядки. Полицейского, стрелявшего в подростка, арестовали. После он принёс свои извинения семье погибшего.

При этом правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Одно из них открыто против полицейского, а другое против подростка, которого заподозрили в отказе подчиниться полиции и возможном покушении на жизнь сотрудника полиции.