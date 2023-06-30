Париж, 30 июня, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Число задержанных в ходе акций протеста и массовых беспорядков во Франции в ночь на 30 июня выросло 255 человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

При этом сам Дарманен на своей странице в социальной сети Twitter официально подтвердил лишь около сотни задержаний.

По информации BFM, в Нантере, пригородах Парижа и других городах Франции, где вспыхнули беспорядки, будет мобилизован спецназ для восстановления порядка. Подразделения специального назначения уже направили в Тур, Авиньон, Нант и Тулузу.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня власти французского региона Овернь-Рон-Альп в связи с массовым беспорядками и протестами ввели в регионе ряд ограничительных мер, направленных на предоставление гарантий общественной безопасности.

28 июня телеканал BFM сообщил, что во Франции вновь начались стихийные выступления из-за убийства 17-летнего подростка сотрудниками полиции. Акации протеста прошли в Нантере и других пригородах столицы Франции.