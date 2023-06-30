Число задержанных во время протестов во Франции выросло до 255 человек
Париж, 30 июня, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Число задержанных в ходе акций протеста и массовых беспорядков во Франции в ночь на 30 июня выросло 255 человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена.
При этом сам Дарманен на своей странице в социальной сети Twitter официально подтвердил лишь около сотни задержаний.
По информации BFM, в Нантере, пригородах Парижа и других городах Франции, где вспыхнули беспорядки, будет мобилизован спецназ для восстановления порядка. Подразделения специального назначения уже направили в Тур, Авиньон, Нант и Тулузу.
Как передавало ИА Регнум, 29 июня власти французского региона Овернь-Рон-Альп в связи с массовым беспорядками и протестами ввели в регионе ряд ограничительных мер, направленных на предоставление гарантий общественной безопасности.
28 июня телеканал BFM сообщил, что во Франции вновь начались стихийные выступления из-за убийства 17-летнего подростка сотрудниками полиции. Акации протеста прошли в Нантере и других пригородах столицы Франции.