Париж, 30 июня, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Более 100 человек были задержаны в ходе беспорядков во Франции после убийства полицейским подростка в пригороде Парижа Нантер. Об этом 29 июня сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

«Министерство дало распоряжения о систематическом вмешательстве полиции. Уже более 100 задержаний. Выражаю поддержку нашим полицейским, жандармам и пожарным, которые действуют самоотверженно», — написал Дарманен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти французского региона Овернь-Рон-Альп ввели ряд ограничительных мер в связи с массовыми беспорядками и протестами, связанными с убийством сотрудниками полиции несовершеннолетнего.

Массовые беспорядки во Франции начались после гибели от рук полиции 17-летнего подростка в Нантере. Подростка, ехавшего за рулём Mersedes, остановили полицейские для проверки документов в ночь на 28 июня. Подросток отказался выполнить требования полиции и попытался уехать, но полицейский открыл по нему огонь и застрелил на месте.

Массовые беспорядки в Нантере начались в ночь гибели подростка, они перекинулись позднее с пригородов Парижа на Тулузу, Лион, Марсель и другие города. Протестующие сжигали полицейские автомобили, поджигали комиссариаты, административные здания. В городе Френ была совершена попытка освободить заключенных. Несколько десятков человек обстреляли здание городской тюрьмы фейерверками. Охране удалось отбросить нападавших, после чего ситуацию взял под контроль полицейский спецназ, сообщила газета Figaro.

Полицейского, застрелившего подростка во время дорожной проверки в пригороде Парижа Нантере, поместили под стражу, однако беспорядки во Франции продолжились и после ареста полицейского.