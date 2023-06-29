Нантер, Франция, 29 июня, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Власти французского региона Овернь-Рон-Альп ввели ряд ограничительных мер в связи с массовыми беспорядками и протестами, связанными с убийством сотрудниками полиции несовершеннолетнего. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили власти региона на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«В связи с городским насилием, произошедшим в Большом Лионе, с этого вечера и на ближайшие несколько дней были приняты меры для гарантии общественной безопасности и спокойствия», — говорится в распространённом сообщении.

Введённые ограничительные меры предусматривают запрет на продажу и хранение топлива в переносимых ёмкостях, на транспортировку легковоспламеняющихся и других химических средств, а также на продажу фейерверков и пиротехники.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня телеканал BFM сообщил, что во Франции вновь начались стихийные выступления против произвола полиции. Акции протеста прошли в Нантере и других пригородах Парижа, а также в Лилле и Тулузе.

Инцидент с гибелью 17-летнего подростка произошёл в ночь на 28 июня в Нантере. Во время проверки полиции несовершеннолетний, находившийся за рулём транспортного средства, отказался выполнить требования сотрудников полиции и попытался уехать. В результате один из сотрудников полиции открыл огонь.