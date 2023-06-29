Вашингтон, 29 июня, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 29 июня прокомментировал заявление экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена об отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, сославшись на президента США Джо Байдена, что Соединённые Штаты не собираются направлять туда своих военных.

Кадр из видео с канала: Baku TV | RU Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер

«Президент дал очень чётко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер.

Ранее бывший генсек альянса Расмуссен заявил, что войска НАТО могут стать непосредственными участниками украинского конфликта, если участники объединения не предоставят Киеву определённых гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе. Он отметил, что, если после мероприятия в отношении Украины ничего не изменится, страны Балтии и Польша могут собрать коалицию для прямой отправки военных.

Политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский в беседе с ИА Регнум заявил, что США не позволят странам НАТО официально вмешаться в конфликт на Украине и отправить туда войска. Но при этом нельзя исключать, что неофициально украинские войска могут пополниться наёмниками из западных стран и различными «добровольцами». Но эксперт отметил, что и это маловероятный сценарий, так как Соединённые Штаты не возьмут на себя подобные риски. Войтоловский призвал не забывать, что пятая статья Североатлантического договора гласит, что конфликт с одной из стран НАТО потребует вовлечения всех государств военного блока.

Начальник Военного штаба Евросоюза и командующий тренировочной миссией ЕС для солдат ВСУ Эрве Блежан также оценил слова Расмуссена и заявил, что альянс не хочет становиться участником конфликта на Украине и не будет вводить туда свои войска. Он подчеркнул, что ни НАТО, ни ЕС не желают войны с Россией, и призвал готовиться к уничтожению переданного Киеву западного вооружения.

Однако секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что США и НАТО де-факто уже стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. Он убеждён, что даже по окончании горячей фазы конфликта Запад не прекратит прокси-войну против России. По мнению Патрушева, события на Украине стали итогом долгой подготовки США к гибридной антироссийской войне и попытки помешать формированию многополярного мира. Патрушев заявил, что с помощью «нацистского марионеточного киевского режима» Запад ведёт поход против России. Более того, секретарь Совбеза отметил, что страны коллективного Запада нацелены создать в Евразии полыхающее пространств противоборствующих государств, которых они хотят сделать своими марионетками.