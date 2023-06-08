Лондон, 8 июня, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на территории Украины. Такое заявление сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — приводит издание его слова.

Расмуссен отметил, что если в Вильнюсе Украина «ничего не получит», то Польша и прибалтийские страны могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает вопрос о том, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. Канцлер отметил, что страны Запада всегда говорили о необходимости гарантий для будущего миропорядка по окончании конфликта.

23 мая во французском МИД заявили, что Франция с партнёрами по НАТО готовы заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не одержит победу в военном конфликте с Россией, то обсуждение её членства в НАТО потеряет всякий смысл. Выступая на форуме в Брюсселе, он сказал, если Украина перестанет существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, «не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще».