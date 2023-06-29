Екатеринбург, 29 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Родной отец погибшего в Екатеринбурге мальчика хотел забрать его к себе, когда выйдет из колонии, но не успел. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил двоюродный брат ребёнка Шамсутдин Бобиев.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Его отца посадили, а мама пьющая, не смогла обеспечивать своих детей. Их забрали в детдом, а Вероника из детдома уже забрала их. Его родной отец мне звонил и сказал, что, когда выйдет, заберёт ребёнка у Вероники, и она согласилась. К сожалению, не успел», — сказал он РИА Новости.

Бобиев уточнил, что родной отец мальчика лично не знаком с приёмной семьей, а о пропаже узнал, когда ему написали в соцсетях из-за схожей фамилии.

Ранее сообщалось об исчезновении шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Сообщалось, что он ушёл из дома и пропал без вести. По одной из версий, ребёнка могли «увести», по факту случившегося завели уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего ребёнка принимали участие полторы тысячи человек, в том числе волонтёры. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию о местонахождении пропавшего. Позднее в связи со случившимся задержали 34-летнюю женщину, опекуна пропавшего мальчика.

Позднее тело ребёнка нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе города. Следователи установят точную причину гибели. Планируется возбудить уголовное дело против сотрудников опеки по факту предполагаемого должностного преступления.