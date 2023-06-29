Донецк, 29 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Уголовные дела против 160 наёмников, воевавших на Украине на стороне ВСУ, возбудил Следственный комитет России, сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участники заседания, которое провёл в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин, коснулись темы расследования дел о наёмничестве. Сотрудники ведомства собрали доказательства участия в вооружённом конфликте на Украине наёмников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других стран.

«Ведётся уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ряды ВСУ некоторые страны, судя по всему, посылают под видом наёмников кадровых военных. И в качестве инструкторов в ВСУ отправляются кадровые военные.

В этом участвует целый ряд стран, отметил глава МИД. При этом официально западные лидеры не признают участия своих вооружённых сил в боевых действиях на Украине.

На Западе также признавали участие своих наёмников в боях на Украине на стороне ВСУ. Так, 29 мая газета WP сообщила, что в составе украинской армии могут воевать «тысячи» американцев. Издание привело также заявления киевских властей о 20 тысячи желающих вступить в иностранный легион ВСУ.

Наёмники также участвовали в атаках ВСУ на Белгородскую область 22 мая. Соответствующее заявление в начале июня сделали боевики так называемого Польского добровольческого корпуса.