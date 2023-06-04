Варшава, 4 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Активное участие в атаке на Белгородскую область принимали наёмники из Польши. Об этом заявили боевики так называемого Польского добровольческого корпуса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области <…> Ответ однозначен, конечно да!» — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщил телеканал Polsat News, польские наёмники принимали непосредственное участие в боевых действиях совместно с диверсантами из так называемого Русского добровольческого корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область на территорию Грайворонского округа. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы успешно провели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. 23 мая в Минобороны сообщили, что диверсантов удалось заблокировать и ликвидировать, а немногочисленные остатки отбросить на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов.

По данным газеты Washington Post, при атаке на Белгородскую область украинские диверсанты использовали исключительно вооружение из США, Польши, Чехии и Бельгии. Как уточнил неназванный американский чиновник, три автомобиля MRAP, ввезённые боевиками в Россию, предоставили США, четвёртый был из Польши.

Также у диверсантов были бельгийские и чешские винтовки и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, которым чаще всего пользуются США и западные страны.