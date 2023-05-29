Вашингтон, 29 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Тысячи наёмников из Соединённых Штатов могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. Об этом 29 мая написала американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (принимать участие в конфликте на Украине на стороне Киева). Возможно, тысячи», — отмечается в материале.

По данным газеты, в Киеве в начале прошлого года сообщали, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, под Артёмовском погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт Эндрюса с иностранным легионом закончился в марте.

Через несколько дней, 6 мая, сообщалось, что российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видео украинского военного, снаряд российской артиллерии попал в автомобиль, на котором передвигались иностранные наёмники. Уточняется, что погиб наёмник из Австралии, также ранение получил военный из США.

Также 6 мая стало известно об уничтожении 27-летнего американского наёмника Кристофера Кэмпбелла. Погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте, затем пошёл воевать в «Интернациональном легионе» ВСУ.