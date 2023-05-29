Вашингтон, 29 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Тысячи наёмников из Соединённых Штатов могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. Об этом 29 мая написала американская газета Washington Post.

Washington Post допустила, что на стороне ВСУ могут воевать тысячи американских наёмников
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине

«Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (принимать участие в конфликте на Украине на стороне Киева). Возможно, тысячи», — отмечается в материале.

По данным газеты, в Киеве в начале прошлого года сообщали, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, под Артёмовском погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт Эндрюса с иностранным легионом закончился в марте.

Через несколько дней, 6 мая, сообщалось, что российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видео украинского военного, снаряд российской артиллерии попал в автомобиль, на котором передвигались иностранные наёмники. Уточняется, что погиб наёмник из Австралии, также ранение получил военный из США.

Также 6 мая стало известно об уничтожении 27-летнего американского наёмника Кристофера Кэмпбелла. Погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте, затем пошёл воевать в «Интернациональном легионе» ВСУ.