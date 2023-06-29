Прага, 29 июня, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Авторы новой стратегии безопасности Чехии включили в список главных угроз страны Россию и Китай, сообщает агентство «Чешские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Журналисты отмечают, что документ был представлен на пресс-конференции главой МИД республики Яном Липавским. Составители стратегии утверждают, что Россия якобы сознательно действует против Праги, нарушая её политическую, экономическую и социальную стабильность.

Кроме того, в документе сказано, что спецоперация РФ «вернула в Европу возможность использования военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей». При этом Китай обвиняется Прагой в том, что Пекин «ставит под сомнение международный порядок и влечет за собой негативные последствия для евроатлантической безопасности.

Также, по утверждениям авторов стратегии, деятельность КНР рождает системный вызов мирового масштаба, поскольку китайская сторона ведет кибершпионаж, активно вооружается и развивает военный потенциал, включая ядерный. В стратегии говорится, что, помимо России и Китая, угрозу для безопасности Чехии представляют КНДР и Иран.

В документе подчеркивается, что принципиальное значение в таких условия приобретает членство Чешской Республики в НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая министр обороны Чехии Карел Ржегка не исключил, что Североатлантический альянс может начать войну с Россией. Он считает, что чешская сторона станет активным участником такого гипотетического конфликта.

При этом глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага, делая шаги в своей внешней политике, опирается на то, что Россия будет представлять угрозу для Европы ещё 10 лет. Руководитель ведомства подчеркнул, что европейские страны ещё не готовы к конфронтации с Россией на продолжительный период времени.

8 июня чешский президент Петр Павел подписал закон, в соответствии с которым ежегодные военные расходы Чехии будут составлять не менее 2% своего ВВП. В 2024 году республика направит на оборону около $7 млрд.