Прага, 29 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Власти Чехии в своей внешней политике исходят из того, что Россия будет представлять угрозу для Европы ещё 10 лет. Об этом 29 мая заявил глава чешского МИД Ян Липавский на конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, которая транслировалась на YouТube.

IMAGO/photothek/ТАСС Ян Липавский

«Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия», — заявил Липавский.

Он уточнил, что европейские страны ещё не готовы к конфронтации с Россией на продолжительный период времени, однако с каждым новым пакетом антироссийских санкций они, по его мнению, всё ближе и ближе к «более выгодной позиции».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава минобороны Чехии Карел Ржегка заявил, что война между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией вполне возможна. Он уточнил, что республика станет активным участником такого конфликта, и выразил уверенность в том, что боевые действия не затронут чешскую территорию.

Глава британских ВВС, маршал авиации Майкл Уигстон 27 мая заявил, что Военно-воздушные силы России, её подводные лодки и надводные корабли якобы представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Он отметил, что Западу необходимо сконцентрировать на них своё внимание.