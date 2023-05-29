Прага, 29 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Война между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией вполне возможна. Такое мнение 29 мая высказал в ходе заседания парламента Чехии глава минобороны республики Карел Ржегка, его слова привело издание iDNES.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Война между Россией и НАТО возможна. Россия находится на траектории конфликта с альянсом», — заявил он.

Ржегка уточнил, что, по его мнению, Чехия в случае начала такого конфликта станет его активным участником, и выразил уверенность в том, что боевые действтия не затронут чешскую территорию.

В то же время глава минобороны указал, что чешским военным при таком развитии ситуации придётся охранять своё воздушное пространство.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая глава британских ВВС, главный маршал авиации страны Майкл Уигстон заявил, что Военно-воздушные силы России, её подводные лодки и надводные корабли якобы представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Он отметил, что Западу необходимо сконцентрировать на них своё внимание.

Начальник войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов 2 6мая заявил, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО. Он уточнил, что представители НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты «Ю-Пи-1» и «Ю-Пи-2», в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов украинского населения.