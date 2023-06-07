Прага, 8 июня, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел подписал закон, согласно которому страна ежегодно будет расходовать на оборону не менее 2% ВВП, 7 июня сообщили в пресс-службе Пражского града.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

В апреле нижняя палата парламента утвердила указанный документ, а в конце мая чешский сенат согласовал подготовленный правительством закон об обязанности страны расходовать на оборону ежегодно минимально 2% от национального ВВП.

Документ вступит в силу в июле. По данным чешских СМИ, в 2024 году страна направит на оборону около $7 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны Эстонии Ханно Певкур потребовал, чтобы страны НАТО подняли военные расходы до 2,5% ВВП. Он выразил мнение о том, что за последние годы на военные расходы члены Североатлантического альянса тратили слишком мало денег. Таллин готов повысить их в 2024 году до 3,2%.

3 мая правительство Норвегии пообещало к 2026 году увеличить военные расходы с 1,4 до 2% ВВП. В Осло считают, что их наращиванию будет способствовать рост доходов королевства от продажи углеводородов.