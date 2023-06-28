Москва, 28 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Выступление президента Украины Владимира Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать стандартам и ценностям некоторых западных стран, где разрешено потребление этого наркотика, а также подтверждает прошлые подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ. Таким мнением с ИА Регнум поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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Ранее президент Украины во время своего выступления на заседании Верховной рады предложил легализовать лекарства на основе каннабиса. Свою инициативу он обосновал тем, что гражданам Украины нужно помочь не терпеть боль, стресс и травмы из-за напряжённой ситуации в стране. По словам украинского лидера, все мировые практики позволяют применение лекарств на основе каннабиса, поэтому необходимо провести соответствующие научные исследования и начать производство таких препаратов на Украине.

«От президента Украины это можно было ждать. А происходящими событиями он оправдывает свой призыв. Якобы в таком положении можно, но нельзя никогда! Он хочет погрузить в опасную зависимость украинский народ. Посмотрим, как к этому отнесутся граждане его страны, которые думают о детях и молодёжи. Или украинский президент уже совсем не думает о будущем и здоровье нации?» — отметила Журова.

По мнению депутата, украинский лидер захотел легализовать каннабис не из-за того аргумента, который обозначал в своём выступлении, это лишь прикрытие. Истинные причины заключаются в желании следовать курсу своих западных партнёров, где законом разрешено употребление марихуаны в силу ряда обстоятельств. Также Журова напомнила, что некоторое время назад мировая общественность уже задавалась вопросом, не употребляет ли президент Украины запрещённые вещества. Теперь ответ на этот вопрос стал очевиден, и, как отметила депутат, Зеленский сам спровоцировал новую волну шуток на эту тему.

Владимир Зеленский, ещё будучи кандидатом в президенты, поднимал тему легализации медицинского каннабиса. В 2021 году Верховная рада Украины на внеочередном заседании не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов во время телеэфира рассказал, что Запад испытывает на украинских солдатах военные биологические препараты и потому военные идут в контрнаступление под действием боевых наркотиков. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин согласился, что такая практика действительно может существовать в украинских войсках, тем более что на это указывает множество фактов.