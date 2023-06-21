Москва, 21 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Солдаты ВСУ идут в наступление под действием боевой химии, которую Запад испытывает на них. Об этом 21 июня заявил помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Соловьёв Live».

Александр Река/ТАСС Апты Алаудинов

«Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что там даже не скрывают этого, им украинцев не жалко. По его словам, те украинские военнослужащие, у которых проходит действие веществ, сдаются в плен.

Как сообщало ИА Регнум, снайпер группировки российских войск «Юг» рассказал, что у солдат ВСУ порой наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. По его словам, были случаи, когда противник выходил без оружия, брони и экипировки и просто шёл. Он отметил, что неадекватно ведущие себя военные ВСУ могли принимать какие-то препараты.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин заявил, что наркомания чрезвычайно распространена среди военнослужащих ВСУ. Он уточнил, что употребление наркотиков в украинской армии превратилось в «норму» из-за того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой.

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что на военнослужащих ВСУ ставят опыты, проверяя на них действие новых наркотиков. По его словам, на это указывает неадекватное подведение украинских военных, попадающих в плен.