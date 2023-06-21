Москва, 21 июня, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Множество фактов указывает на то, что Запад испытывает на украинских солдатах биологические наркотические препараты, которые могут производить в американских лабораториях, давно обнаруженных на территории Украины. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов во время телеэфира рассказал, что Запад испытывает на украинских солдатах военные биологические препараты и потому военные идут в контрнаступление под действием боевых наркотиков. Алаудинов заявил, что таким образом блок НАТО пытается создать «суперсолдата», самих же украинцев им не жаль. Командир «Ахмата» утверждает, что после окончания действия препаратов солдаты ВСУ активно сдаются в плен. Иногда это делают командиры вместе с целыми подразделениями.

Военный эксперт согласился, что такая практика действительно может существовать в украинских войсках, тем более что на это указывают некоторые факты.

«Есть тому подтверждения. На Украине находится два десятка американских биологических лабораторий. Наверняка они не просто так расположены», — поделился Подберёзкин.

Анна Рыжкова ИА Регнум Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины

Военный эксперт отметил, что подобная практика с применением наркотических веществ существовала ещё во времена гитлеровской Германии. В фашистских войсках было нормой получить дозу психотропного вещества перед атакой, рассказал Подберёзкин. По его мнению, если украинские боевики исповедуют идеологию фашистов, стараются им подражать, то наверняка тоже используют специальные наркотики перед боем.

«Это вещь известная. Западные спецслужбы могут ещё что-то разрабатывать, смешивать и потом применять. Это какие-то психотропные вещества, которые бы стимулировали активность и притупляли боль. Если члены НАТО не жалели на обычных людях испытывать биооружие, то почему им должно быть жаль военных?» — отметил военный эксперт.

Подберёзкин подчеркнул, что уже ни для кого не секрет, что западным странам не важен украинский народ и сохранение их нации. Отсюда совершенно очевидно, по мнению эксперта, тестирование и применение на солдатах украинской армии биологического оружия и боевых наркотиков.

6 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в конце 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у России есть доказательства работы Украины и США с биооружием. Доказательства того, что Украина и США работают с компонентами биологического оружия, Россия представила на полях Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве. Российская сторона в качестве аргументов продемонстрировала видеоматериалы с позицией отечественных и зарубежных экспертов, а также показания очевидцев и участников американской программы по сокращению военной угрозы.