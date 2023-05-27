Киев, 28 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. На Украине стоит легализовать медицинский каннабис. С таким призывом выступил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее видео 28 июня украинский лидер опубликовал в своих соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации», в связи с чем предложил депутатам легализовать медицинский растительный наркотик.

Зеленский отметил, что все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, нужно применять на Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы военного времени.

По словам украинского лидера, легализация лекарств на основе растительного наркотика «для всех, кто в этом нуждается», будет честной.

Закон о легализации медицинского каннабиса внесли в Верховную раду в 2022 году. 7 июня того же года парламент Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил о чрезвычайной распространённости наркотиков среди украинских военных. А ввиду того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой, оно превратилось в норму, добавил он.

Он подчеркнул, что действия украинских властей и ранее способствовали росту наркомании в стране — проводилась политика либерализации в этой сфере. Как следствие ― рост производства и потребления запрещённых веществ в республике, прежде всего среди молодёжи.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов во время телеэфира рассказал, что Запад испытывает на украинских солдатах военные биологические препараты и потому военные идут в контрнаступление под действием боевых наркотиков. Алаудинов заявил, что таким образом блок НАТО пытается создать «суперсолдата», самих же украинцев им не жаль.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин согласился, что такая практика действительно может существовать в украинских войсках, тем более что на это указывает множество фактов.