Захарова заявила, что «саммит мира» без участия России обречён на провал
Москва, 28 июня, 2023, 16:49 — ИА Регнум. «Саммит мира» по Украине, инициированный киевскими властями, обречён на провал, как и любые попытки разрешить этот конфликт без участия России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 28 июня на брифинге.
Она отметила, что Запад пытается добиться, чтобы в мероприятии участвовали страны Глобального Юга.
«Призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру, тем более изъявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее», — сказала представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что это мероприятие носит провокационный характер, и это всем понятно. Она заявила, что в реальности «саммит мира» будет попыткой убедить мир в безальтернативности требований президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что «саммит мира» планируют провести до встречи лидеров стран, входящих в НАТО, которая должен начаться 11 июля 2023 года в Вильнюсе.
Зеленский в ноябре 2022 года назвал 10 пунктов своей «формулы мира», среди прочего предполагающей вывод российских войск с территории, которую Киев считает своей, и предоставление гарантии безопасности.
Захарова назвала «формулу Зеленского» псевдомирной инициативой, в которой слова о приверженности к дипломатическим методам используют только для маскировки реальных целей.