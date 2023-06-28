Москва, 28 июня, 2023, 16:49 — ИА Регнум. «Саммит мира» по Украине, инициированный киевскими властями, обречён на провал, как и любые попытки разрешить этот конфликт без участия России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 28 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что Запад пытается добиться, чтобы в мероприятии участвовали страны Глобального Юга.

«Призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру, тем более изъявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее», — сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что это мероприятие носит провокационный характер, и это всем понятно. Она заявила, что в реальности «саммит мира» будет попыткой убедить мир в безальтернативности требований президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что «саммит мира» планируют провести до встречи лидеров стран, входящих в НАТО, которая должен начаться 11 июля 2023 года в Вильнюсе.

Зеленский в ноябре 2022 года назвал 10 пунктов своей «формулы мира», среди прочего предполагающей вывод российских войск с территории, которую Киев считает своей, и предоставление гарантии безопасности.

Захарова назвала «формулу Зеленского» псевдомирной инициативой, в которой слова о приверженности к дипломатическим методам используют только для маскировки реальных целей.