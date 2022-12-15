Москва, 15 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Предложенные главой киевского террористического режима шаги по достижению мира на Украине больше похожи на «псевдомирные инициативы». Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Подобные псевдомирные инициативы маскируются словами о приверженности дипломатическим методам урегулирования, ― указала российский дипломат. ― Такой незамысловатый мирный план».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что не Россия прерывала переговоры в апреле, это был киевский режим.

«Вся ответственность на отказе от дипломатии как методе лежит на киевском режиме. А новые реалии формируют на земле новую картину. Соответственно, как уже было сказано российским руководством, им просто потом будет тяжелее выходить на какие-либо договорённости», ― добавила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают «формулу мира» Зеленского» оторванной от реальности, а от киевских властей «какой-либо адекватности уже ожидать не стоит».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Украину к мирной жизни приблизят три шага. Первый — дать Киеву современное оружие (дальнобойные ракеты, артиллерию, танки). Второй шаг — создать на территории Украины стабильность, поддержав Киев финансово и энергетически. И третий шаг, которого ждёт Зеленский, — нужно выполнить ранее предложенную им «формулу мира». По его словам, для этого необходим саммит Global Peace Formula Summit.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что предложения Зеленского о якобы «шагах к миру» на самом деле направлены на продолжение боевых действий.