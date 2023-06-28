Москва, 28 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада не делают выводов из неудачной попытки наступления украинских войск и считают, что могут переломить ситуацию в свою пользу путём поставок оружия Киеву. Об этом 28 июня заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Мария Захарова

«Из неудачной попытки наступления ВСУ на Западе, видимо, не делают никаких выводов и полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу, продолжая ещё интенсивнее накачивать Украину оружием», — сказала она.

Захарова напомнила, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о грядущем увеличении ЕС военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро, Австрия заявила о поставках украинской армии 70 единиц военной техники, снарядов калибра 105 мм, а США — о новом пакете военной помощи в размере 500 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня пресс-служба правительства Австралии сообщила о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 73,4 млн долларов. Эти средства должны быть направлены на приобретение боеприпасов и военного транспорта для ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем больше оружия поставляется Украине без должного его учёта, тем больше возникает угроз для безопасности в мире. Он подчеркнул, что российские власти неоднократно предупреждали об этом.